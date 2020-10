Om een plaspauze te vermijden, probeerde ik in een luier te plassen. Maar dat mislukte grandioos

Gevoederd en gebadderd zaten mijn kinderen van 0 en 2 jaar ’s avonds om vijf voor zeven in hun autostoeltje. Job stapte achter het stuur. Ik deed de deur van ons Franse vakantieboerderijtje op slot en sloot de luiken. Om zeven uur precies begon onze rit naar huis.

Ik wurmde me tussen de twee maxicosi’s in en probeerde Yaëli in slaap te neuriën. Ze kan hard huilen, Judah schreeuwde in mijn oor. Ik kreeg koppijn. Maar goed. Na een half uur zingen, bolletje aaien en speen terugduwen, sliep ze. Nu Judah nog. Ik zong over parels, dikke varkens, verzon van ellende van alles zelf en na een uur kon ik hem wel meppen.

Ik klauterde voorin.



Om half tien was Judah eindelijk slaperig en wij waren Parijs bijna voorbij. Nog één afrit. Al..