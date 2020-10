Gelukkig het land dat zegt dat de uitkomst van democratie niet mag strijden met een grondwet

Het ergste dat je in de aanloop van de Amerikaanse en later de Nederlandse verkiezingen lijkt te te kunnen doen, is sceptisch zijn over democratie. Zo moet je als christen of moslim niet zeggen dat wat de Bijbel of Koran leert, echt niet verandert door parlementaire meerderheden. In 1984 reageerde politicus politicus Joop Den Uyl op zo’n overtuiging door de kleine christelijke partijen ‘wezenlijke a-democratische trekken’ toe te schrijven. Ze zouden ‘een latente bedreiging’ vormen voor onze ‘wezenlijke vrijheden’. Waarom? Omdat ze redeneren op basis van ‘niet verifieerbare gronden’, in casu de Bijbel.

Wil je niet worden uitgemaakt voor een a- of zelfs anti-democraat, dan zal je duidelijk moeten maken wat je onder democratie verstaat. Voor..