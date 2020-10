Gek dat Van Toorenburg trots is. We kennen haar als fervent tegenstander van opvang van vluchtelingenkinderen

‘Ik ben er trots op dat jullie hier staan’, zei Madeleine van Toorenburg (CDA) afgelopen dinsdag op het Plein in Den Haag tot stomme verbazing van de aanwezigen. Verschillende organisaties boden daar de petitie aan om vijfhonderd alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen - gesymboliseerd door vijfhonderd lege klapstoelen - opvang te bieden in Nederland. De petitie was door 106.160 sympathisanten ondertekend. Het is gek dat Van Toorenburg trots is, want we kennen haar als fervent tegenstander van het halen van kinderen naar Nederland. Het zou geen structurele oplossing zijn, zei ze en zelfs een politieke aflaat, die paar kinderen onderaan de vliegtuigtrap. Politieke overlevingskunst is ook levenskunst en vandaag is daar ee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .