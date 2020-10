Voetbal religie?

In de stadions moesten de uitverkoren supporters ‘hun bek’ houden (dixit de altijd zo beschaafd ogende Rutte) en in de kerk mag niet gezongen worden dan door voorzangers. Afgelopen zondag mocht ik een partijtje meezingen in een trio in mijn Huizer wijkkerk. De avond daarvoor zou ik naar mijn geliefde Ajax kunnen, maar te veel gedoe en een te late aftrap deden me besluiten de buis te verkiezen, waarvoor ik me wel naar hartenlust kon uiten, eerlijk gezegd soms ook niet al te beschaafd.

‘Voetbal is oorlog’, zou Rinus Michels gezegd hebben. In het huis van de helaas te jong overleden balkunstenaar Gerrie Mühren hing een bordje: ‘Voetbal is plezier’. Mede gezien bovenstaande dringt zich ..