O, wat is het makkelijk om kritisch te zijn op de coronamaatregelen van het kabinet. Ze zijn te laat of voorbarig, te streng of te slap, niet consequent of te algemeen, en als je het zelf verder ook niet weet, noem je het beleid ‘zwalkend’ of ‘onvoldoende onderbouwd’. Maar zusters en broeders, dit heeft niemand ooit meegemaakt, we staan ons in het donker een weg te hakken in een gonzend oerwoud met een blinddoek voor. Het kabinet probeert het beste en ook maandagavond klonk het allemaal weer afgewogen en redelijk.

Alleen het mondkapje, zijn opkomst en ondergang, dat blijft een vreemd verhaal. Eerst hoorden we dat alleen medische mondkapjes hielpen; aan de rest had je niks. Toen we weer in de trein en de bus mochten..