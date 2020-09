Kweekvlees

Met mijn schoonmoeder had ik het over mest. Zij vertelde hoe haar vader, Herre Appelman, vroeger de wc-put leegde. Hij droeg een juk met twee emmers en sjouwde de inhoud de grote moestuin op, achter het huis in Gorinchem: de ultieme kringloop. In China en Afrika groeiden generaties ermee op. Het zal daar nog steeds wel gebeuren.

Ik dacht terug aan die grootvader, met zijn juk, door het opiniestuk van Henk Breman, in de krant van maandag.

Zonder kunstmest verandert ons land weer in een woestijn, vreest hij. Net als in 1850, toen je grote stuifzanden had.

De komst van kunstmest, zegt Breman, stopte de uitputting van bossen, weide en heidevelden.

Een schrale bodem los je niet op met mestinjecties die als testosteronbommen de maïs uit de gr..