Belgen mogen vijf mensen knuffelen, maar wat als niemand jou kiest?

Coranaregels. Terwijl de een die anderhalve meter wel lekker vindt, kan een ander niet wachten mensen weer te knuffelen. België verzon er wat op. Elke Belg mag met vijf mensen van buiten het gezin knuffelen en afspreken zonder mondkapje, tijdsbeperking of afstand.

Ik moest terugdenken aan de lagere school. We vormden met vier vriendinnen een hecht vriendengroepje. Aan het begin van het schooljaar spraken we al af welke vriendinnen je mee zou nemen voor de traktatieronde door de school op je verjaardag zodat we alle vier even vaak aan de beurt kwamen. Als een ander kind een van ons vroeg, kon die dus niet worden teruggevraagd.

Mijn kind verzon op de kleuterschool een rechtvaardiger systeem. Om de beurt waren de kinderen hulpje van de juf. D..