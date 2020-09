In veel kerken is deze maand het winterwerk weer van start gegaan. Dat begint vaak met een zogenaamde startzondag. Hoewel het kerkelijke seizoen dit jaar door corona heel anders ingericht zal moeten worden (het wordt nog een lange winter), klinkt toch een zekere triomf door rond de startzondag. Corona lijkt slechts een vervelende schaafwond op het kerkelijke been, dat er verder gestrekt in gaat. We zijn immers levende stenen, die ingevoegd moeten worden in het grote metselwerk. We laten ons daarbij niet kisten door zoiets als corona. Daarmee vergeten we op onze startzondagen de prachtige liedregels van Jan Wit (1914-1980):

hoe ijdel is ons metselwerk,

hoe pover is het offer dat

wij dragen naar de nieuwe stad.

Ik moest daarom een beetje gniff..