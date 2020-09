‘Bespreek de argumenten, onderzoek de bronnen en stimuleer de groei in onderscheidingsvermogen’

Een paar jaar geleden waren wij met een groep scholieren op expeditie in een oude katholieke kerk. Een jongen wees ineens geschrokken naar de afbeelding van een oog in een driehoek in de nok van de kerk. ‘Meneer, ze zitten hier ook!’ Ik snapte het niet, wat zou er mis kunnen zijn met het Alziend oog van onze-lieve-Heer?

‘Dit is het teken van de Illuminatie’, stelde de jongen. ‘Het is een groep mensen die de wereld wil overnemen. Ze gaan een derde van de mensheid ombrengen om de overbevolking tegen te gaan. Ze hebben ook al veel popartiesten in hun macht zoals Jay Z en Beyoncé. Ik wist niet dat ze hier ook al waren!’ Volgens veel mensen is de Illuminatie nog maar het topje van de ijsberg. Er zou veel meer aan de hand zijn. Zo zijn er..