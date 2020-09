Na een nacht slapen is Segers nog geërgerd over Halsema’s makkelijke reflex: ‘Ja maar Hillsong!’

Ik heb geleerd dat je je eerste boosheid beter voor je kunt houden. De kans dat je je later geneert voor je boze bericht is groot. Ik heb ook geleerd dat als er na een nacht slapen nog steeds grote ergernis is, ik die serieus moet nemen. Het zou heilige verontwaardiging kunnen zijn. De dreigende aankondiging van de burgemeester van Amsterdam dat ze een hartig woordje gaat spreken met de verhuurder van een zaal waar de christelijke gemeente van Hillsong samenkomt, ergert me. Ook na een nacht slapen.

Er was in de Amsterdamse gemeenteraad een debat over geweld tegen homo’s. Dat lijkt me geen overbodige luxe aangezien er in Amsterdam-Oost een man met vuurwerkbommen is belaagd omdat hij uit solidariteit met zijn buren een regenboogvlag had opg..