Dieren in het wild hebben het zwaar en nu gaat het ook al niet goed met de dierentuinen

Deze zomer bezocht ik twee dierentuinen. In de ene was het razend druk en in de andere heerlijk rustig. In de ene kon je afstand houden van alles en iedereen en in de andere was dat eigenlijk niet te doen. In de ene werd vast meer verdiend - of minder verlies geleden - dan in de andere.

Dierentuinen maken me weemoedig. Hoe het personeel er ook zijn best doet de dieren goed te verzorgen, helemaal als in het wild wordt het nooit. Zo droeg de olifantenbul beschermhoesjes om zijn slagtanden om anderen niet te kunnen verwonden. In het wild zouden die tanden nooit zo lang worden omdat hij ermee zou doen waarvoor ze zijn bedoeld: vechten, beuken en kappen.

De buidels van de walibi’s zijn leeg. De bloedlijnen laten het niet meer toe door te fokken.