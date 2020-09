Er was een tijd dat iedereen in kerkelijke kring links was, behalve kardinaal Simonis

Er was eens een tijd dat ‘in linkse kerkelijke kring’ een pleonasme was. Iedereen in kerkelijke kring (of tenminste in katholieke kerkelijke kring) was toen links. Behalve kardinaal Simonis, en iedereen had daarom een hekel aan kardinaal Simonis. Alles wat mooi was in de kerk werd aan de straatkant gezet of onder een laag spuitplamuur bedolven. Het enige kleurrijke dat nog werd toegestaan in het kerkinterieur, waren door inheemse kinderen geweven hongerdoeken van lamahaar uit het Andesgebergte.

Ja, lieve mensen, het was een vreselijke tijd en niemand verlangt daar naar terug. Gelukkig is men daarna weer een beetje normaal gaan doen, belandden die spuuglelijke hongerdoeken op zolder samen met de eksperimentele doe-het-zelfliturgieën, en b..