Het is niet anders, een kwaliteitskrant confronteert zijn lezers met een werkelijkheid die niet zelden hard en bitter is

Eens in de twee weken gaf ik ooit een paar uur les in internationale betrekkingen aan de Evangelische School voor Journalistiek, eerst in Amersfoort, daarna in Ede. Een van die lessen besteedde ik aan de invloed van de pers in verschillende politieke systemen. Ik onderscheidde vier systemen, elk met hun eigen filosofische achtergrond.

Zo functioneren er autoritaire stelsels. Machthebbers oefenen perscensuur uit omdat zij vinden dat ‘gewone mensen’ en dus ook journalisten nu eenmaal niet alles kunnen overzien. Er zijn communistische systemen. Daarin is de pers in handen van de partij. Logisch, want alleen de partij weet wat goed is voor het volk. Een derde systeem is liberaal. Nu gaat men ervan uit dat de mens in wezen goed is. Er kan niet..