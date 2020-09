Iemand te zwaar straffen, breken, dat is een speciale vorm van schuld

Voor Keulen Hauptbahnhof staan mensen met het hoofd in de nek. Als iets heel groot is, moet je er lang naar kijken. Je laten opslokken door de Dom, dat kan ook. Waarom ben ik hier? Twee dingen. Ten eerste, in de herfst krijg ik Duitslandkriebels. Holland is nu risicogebied, maar als Gelderlander ben ik vast nog wel welkom in Den Pruus, zoals ons buurland heet in de film De beentjes van Sint-Hildegard. Om 10.00 uur ‘s morgens sta ik, net als Herman Finkers in die film, roerloos bij zo’n gouden kist vol ‘beentjes’ (botjes) van heiligen. Stukjes van de drie koningen, zo wil de legende. Keulen is de stad van de drie wijzen uit het oosten. Hier geldt wat een oud-collega eens zei: ‘Je moet een goed verhaal niet doodchecken.’

Ten tweede: er is v..