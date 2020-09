'Ach ja, jij bent de man in de stad aan wie niemand iets vraagt.' Als mijn man weer eens zit te oreren aan de keukentafel dat het allemaal anders moet in de wereld en dat hij wel weet hoe dan, dan zeg ik dat weleens. Vind hij niet leuk natuurlijk. Dat ik dat zeg en dat niemand hem iets vraagt.

De man in de stad aan wie niemand iets vraagt kun je vinden in Prediker 9. Daar staat het zo: 'Ik heb onder de zon iets gezien dat voor wijsheid doorging. Het was verbijsterend. Er was een kleine stad met weinig inwoners. Een machtige koning trok tegen het stadje op, omsingelde het en bouwde grote belegeringswerken. Er woonde een man van lage afkomst, die wijs was en met zijn wijsheid de stad had kunnen redden. Maar niemand schonk aandacht aan die o..