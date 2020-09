Ga vooral met z’n allen naar kattengedragstherapie

Het is vanwege die maffe en ook erg leuke reclame van Ohra dat ik het eens ben gaan opzoeken. Bestaat er echt gedragstherapie voor katten? Ja, sorry, dat is voor mij nog een vraag. Voor wie het spotje niet kent: een kat draait de hond in huis een loer door hem kaas te voeren. Daar kan de hond natuurlijk niet tegen (al vreten honden wel gekkere dingen waar ze niet ziek van worden) en dan is daar een dierenarts die geruststellend zegt dat er een pilletje voor is. Zoals er natuurlijk ook gedragstherapie voor die kat is. In het echt haalt die dan wel niet de ongein uit die je in het spotje ziet, maar er valt altijd wat op te voeden. En te verzekeren.

