Als je je in de horeca ter plekke kunt inschrijven, waarom dan niet in de kerk?

Theologie is werk van de lange adem. Het duurde honderden jaren voordat de canon van de Bijbel definitief was vastgesteld; gedachten over de Drie-eenheid zijn door eeuwen heen gerijpt, en er is denk ik geen ander wetenschapsgebied waar bronnen van honderden jaren oud niet slechts als data, maar ook als serieuze academische gesprekspartners worden beschouwd.

Een Oosters-Orthodoxe broeder vertelde mij ooit enthousiast dat hij verwachtte dat slechts(!) binnen enkele eeuwen een paar theologische geschillen tussen de Orthodoxe kerken en de Rooms-Katholieke Kerk zouden worden weggeruimd. Als een eeuwigheid voor God slechts een moment duurt, waarom zouden wij dan denken dat wij snel de koers van de kerk kunnen bijsturen?

Die theologische traaghei..