Ik wil fier in het midden blijven staan in een lastige kwestie als het vluchtelingenbeleid

We gaan ze halen is een nobel initiatief, waar ik best geld naar wil overmaken. De hoon die deze organisatie ten deel valt, is oneerlijk en unfair. Maar staatssecretaris van Asiel en Migratie Ankie Broekers-Knol voor rotte vis uitmaken is ook niet zo fair. Hardwerkende politici vanuit een luie stoel toeroepen dat ze nog meer moeten doen dan ze al doen, raakt kant nog wal. Het liefst was ik zelf in de auto gestapt om een vluchteling uit Moria op te halen, maar ja: ik heb ook gewoon mijn verplichtingen in het leven van alledag.

Ik weet sinds vorige week niet meer aan welke kant ik sta. Toch word ik een kant op getrokken, ik moet een standpunt bepalen, lijkt het wel. Maar hoe kan ik dat als ik altijd de andere kant van de zaak - en die het l..