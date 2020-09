Een tip van de zuiderburen: deel alleen foto’s die de hele wereld mag zien.

Drie Bekende Vlamingen staan er gekleurd op. Compromitterende beelden circuleerden de afgelopen week door heel België. Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt leken nogal door zichzelf in beslag genomen. Stuk voor stuk waren ze naakt op een paar opvallende sokken na. De beelden verschenen op TikTok, YouTube en de satirische website ’t Scheldt.

Naar verluidt heeft het halve land ze inmiddels gezien. Goddank behoor ik niet tot die helft, en dat houd ik graag zo. Interessanter dan de beelden zelf is de vraag: wat is er nu precies gebeurd? De sokken brachten een wilde geruchtenmachine op gang. Boze tongen beweerden dat de keurig getrouwde Van Samang, Van de Veire en Dhondt samen in een WhatsApp-groepje foto’s zouden hebben uitgewis..