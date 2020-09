De allerlaatste en heel bijzondere aflevering van de rubriek ‘Kerklokaal’

De rubriek ‘Kerklokaal’, met wetenswaardigheden uit plaatselijke kerkelijke gemeenten en parochies, verdwijnt. Vandaag de laatste aflevering.

* In de Christelijke Gemeente in Zwolsheim is een nieuwe gitaar in gebruik genomen. Het instrument is gebouwd door de firma Fender en heeft zes snaren. De inwijding was vrijdagavond met een bespeling door Johan Vriest, die werken van J. Hendrix, M. Knopfler en K. Kraayenoord ten gehore bracht. ‘Het combo is nu bijna weer compleet’, licht de kerkenraad toe. ‘We zijn dankbaar om te kunnen loven bij snarenspel. We zoeken nog een fluit.’

* Kerkgemeente ‘De Open Deur’ in Westerlaken houdt zondag een dienst in het teken van het populaire tv-programma Wie Is De Mol. ‘De show gaat over thema’s die ..