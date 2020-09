100-jarige jurist

Over krasse honderdplussers gesproken. Benjamin Ferencz (100) probeert nog elke ochtend honderd push-ups te doen. Ook zwemt hij elke dag. Deze 1,50 meter grote Amerikaanse jurist van Joodse, Europese afkomst is geregeld zeer kritisch over president Trump. Dat dwingt tot nadenken. Want hij is de enige nog levende aanklager van de Neurenbergprocessen. Hij zag de concentratiekampen als bevrijder en hij gebruikte als eerste het begrip genocide in de rechtbank. Ook ijverde hij al vroeg voor een internationaal strafhof. ‘Law, not War!’ is zijn lijfspreuk, ‘De wet, geen oorlog!’, briljante variant op ‘Love, not War’. De wereld veiliger en vreedzamer maken, werd zijn roeping. Duikt Ferencz op in de me..

