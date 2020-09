‘Nee’ zeggen en ‘ja’ doen voelt een stuk fijner dan omgekeerd

In onze woonwijk is een waterplas waarin leuke speelelementen zijn opgenomen. Stapstenen bijvoorbeeld en een vlot dat je op armkracht van de ene naar de andere oever kunt trekken. Jonge kinderen vinden het schitterend en jongeren en volwassenen ook. Die wagen vaak een oversteek als het al donker is geworden.

Op een dag is het vlot afgesloten. De gemeente heeft er een bord bij laten plaatsen dat de staat van het trekveertje slecht is. Het wordt niet gerepareerd en een nieuwe komt er ook niet. Ik verwonder me erover. Had de persoon die het bord moest maken en plaatsen zijn energie en tijd niet in een nieuw vlot kunnen steken?

Een tijd lang ziet de plek er - zonder vlot - verloren uit. En op een dag is het bord weg. Tot mijn verbazing is er t..