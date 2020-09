Wanneer je de Tugrul Çirakoglu aan het werk ziet, verbleekt de glamour en glitter van de Kardashians

Als de Kardashians op je netvlies staan gebrand, kun je daar nooit meer achter terug. Toen het bij mij gebeurde jaren geleden, heb ik dat betreurd. Eerst zag ik geregeld beelden voorbijkomen van ene Kim Kardashian, een vrouw met donker haar, opgeblazen lippen, diep decolleté, aangesnoerd middel. Ze zei me niets en dus vervaagde haar beeltenis altijd weer. Dat had zo moeten blijven maar het mocht niet zo zijn. Want elke druppel is er één en op een dag hebben de Kardashians zich ongevraagd vastgehecht in je brein. Een mens is duidelijk geen baas over wie zich nestelt in zijn hersencellen.

