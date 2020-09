Ik kan het best, voor een plant zorgen. Ik moet gewoon ook wat beter voor mezelf zorgen

‘Ik ben niet zo goed met planten’, stamelde ik wat bedremmeld naar de gulle geefster. ‘Ze gaan altijd heel erg dood bij mij.’

‘Maar dit is een heel gemakkelijke plant’, zei de dame die mij de plant gaf. ‘Je gaat gewoon elke dag een kopje thee bij hem drinken. Als je hem dan ook wat water geeft, zul je zien dat je hem niet vergeet.’

Ik keek naar de plant en zijn hangende, groene blaadjes. Het was maar een eenvoudige stek – zelfs zijn pot was vrij minimalistisch. Ik zuchtte en besloot dat ik de plant en mezelf een kans zou geven. Maar dan moest de plant wel een naam krijgen, bedacht ik. Want dingen die je een naam geeft, gaan toch wat meer voor je leven, zei ik tegen mezelf in een poging dit hele gebeuren nog enigszins normaal te laten lijke..