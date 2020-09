Honderdplussers

In Utrecht is mevrouw Anne Brasz-Later overleden. Zij werd 114. Het duizelt mij. Zoals altijd wanneer de oudste inwoner van Nederland uit de tijd komt. Wat zij zich herinnerden!

Merkwaardig genoeg had ik mevrouw Brasz vorig jaar bijna aan de telefoon. Ik wilde haar dolgraag spreken. Een vriend had verteld dat zijn oma een Brasz was en ik was nieuwsgierig naar de herkomst van die achternaam (het Drents-Duitse grensgebied, zo bleek, de Duitse kant).

Al zoekend op internet, stuitte ik ook op de mevrouw Brasz uit Utrecht, toen 113. Ze stond gewoon in het telefoonboek.

Ik begreep dat het nu een kwestie van seconden was, net als Godfried Bomans. Ik belde op en kreeg prompt haar dochter aan de lijn, ook al in de tachtig. Nee, ik was te laat. Moede..