Ik kreeg een bericht van Thijs met wie ik in Beiroet ben geweest: ‘Explosie gezien?’

Als ik alle verhalen in de wereld zou printen en uit de hemel liet regenen, kwamen jullie om in een zondvloed van papier. Ik vraag me weleens af waarom ik het dan nodig vind om er nog meer te maken.

Een artikel dat ik las van Eugene Peterson helpt me. Hij schrijft dat taal bedoeld is om te formeren, eerder dan informeren. ‘We wéten niet meer, we wòrden meer. We worden onderdeel van de grotere wereld buiten onszelf.’ Toen vorige maand een loods explodeerde in Beiroet, merkte ik hoe waar dat inderdaad kan zijn.



Ik zat na het sporten namelijk op een betonnen muurtje te kwebbelen met vriendinnen, toen een van hen een melding kreeg op haar telefoon, en zei: ‘Hé, er is een enorme explosie geweest in Beiroet.’ Ergens in mij ging een l..