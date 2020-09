Tourkriebels, in september

Nu is veel anders. De zomerse zorgeloosheid is er niet. Eerder zorgen, want gaat de Tour Parijs wel halen? Coronaregels lijken hand in hand te gaan met de Franse slag: half werk, slordig. Verder is juli ingeruild voor september, staat de zon minder hoog, verpieteren de zonnebloemen en is Herbert Dijkstra er niet bij. Weg zorgeloosheid, al had ik deze column misschien minder snel geschreven als Tom Dumoulin in de maillot jaune zou rijden.

Kortom: minder Tourkriebels. Maar hoe dan ook, verstandig of niet, de Tour móést doorgaan. En dan blijf je toch kijken, hopend op het beste, op alle fronten. En warempel, het weer lijkt te gaan meewerken: er komen spetterende nazomerdagen aan. Toch nog zwetend in m’n tuinstoel en rode ..