Koning Willem-Alexander kan op prinsjesdag iets raars doen

Geen koets dus. Maar wat dan?

Hoe verplaats je je slaafvrij naar de Ridderzaal?

Met de auto? In elke autoband zit natuurrubber. Je wilt niet weten hoe dat op plantages in Liberia getapt wordt. Een slaafvrije accu moet nog uitgevonden worden, dus heel stilletjes aan komen rijden in een Tesla is ook niet aan te bevelen. Tenminste, als je ook onzichtbare slavernij wilt meerekenen. Als je niet pas wilt aanslaan bij een plaatje waarop iets te zien is dat niet deugt. Het meeste wat niet deugt, zie je namelijk niet. De grootste idealisten weten hoe dat werkt.

Neem de makers van Tony Chocolonely. Eerst stond er ‘100% slaafvrij’ op hun chocoladerepen. Dat klonk fantastisch. Maar het bleek te mooi om waar te zijn. Duidelijk werd dat de geenslaaf-gara..