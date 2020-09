Postuum beroemd

Heel soms duikt in de kunstwereld een totaal onbekende op, van wie het levenswerk alsnog wordt ontdekt. Zo ging het bij Vivian Maier (1926-2009). De geboren New Yorkse bracht haar jeugd door in Frankrijk en keerde in 1951 terug naar de VS.

Bij leven was zij een onopvallende, anonieme wereldburger. En een uitzonderlijk begaafd straatfotografe. Maar dat wist niemand. Wist ze het zelf wel? De vrijgezelle Maier, dochter van Europese immigranten, werkte in Amerika als gouvernante. Ze gebruikte haar badkamer als donkere kamer. Aan het eind van haar leven was ze paranoia en alleen. Duizenden onontwikkelde rolletjes en niet afgedrukte negatieven, kleur en zwart-wit, zijn onder dwang geveild. Fotomuseum Foam in Amsterdam exposeert tot 13 september..