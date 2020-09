Het is hopen op een nieuwe generatie politici. Dat ze een einde maken aan de prostitutie

‘We hebben weer een paar vrouwen binnengekregen die we voorlopig graag extra in de gaten willen houden. Ze zijn er erg aan toe. De arts komt zo.’ Ik keek er al niet meer van op, als het personeel van de penitentiaire inrichting Ter Peel in Evertsoord aldus verslag deed over de binnengekomen veroordeelden.

Op maandagmorgen moesten ‘zelfmelders’ zich in de gevangenis melden om hun straf uit te zitten. Vaak zijn het heel kwetsbare vrouwen, werkzaam in de prostitutie. Soms rechtstreeks afkomstig van de Keileweg in Rotterdam, destijds een beruchte ‘afwerkplek’. Ik, directielid en begin dertig, vroeg mij vaak in verbijstering af hoe het toch mogelijk was dat vrouwen, zo ziek, verslaafd en geestelijk belast, toch klanten wisten te trekken.

Op pap..