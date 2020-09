Je kunt kunt klagen dat je door corona weinig mensen ziet, maar je kunt ook stappen ondernemen

Een tijdje geleden klaagde ik op deze plek over het gebrek aan een ongeorganiseerde gemeenschap. Klagen is oké, maar niet te lang en aan de slag is mijn motto. Het gevolg? Een lijst van acties die waardevolle ontmoetingen voortbracht. Misschien heeft u er ook wat aan.

Samen met een ander - niet uit je eigen gezin - de onlinedienst bekijken.

Na de - virtuele - dienst koffiedrinken bij een gemeentelid.

Een picknick houden/wandeling maken met een of meerdere personen.

Een blik vullen met snoep/koek/chocolade en die langs brengen bij een gemeentelid met de vraag hem later opnieuw te vullen en door te geven zodat we een open blik naar elkaar houden.

Een wandeling maken langs gemeenteleden en een praatje op de stoep maken. (Je kunt een kleine atten..