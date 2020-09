Amsterdam wil af van het taboe op prostitutie. Maar roken wordt hier een nieuw taboe

Voor getroffen ondernemers is het wegvallen van toerisme tijdens de lockdown verschrikkelijk. Maar er kwam ook een ongekende schoonheid van het oudste deel van de stad weer naar voren. De Wallen. De smalle straten, de menselijke maat, de vriendelijke eenvoud van de vormen en gevels, de verweerde bakstenen, ze stralen een verheffende boodschap uit: mensen hebben van deze drassige oever aan de Amstel en aan het IJ een thuis gemaakt, houden daarvan, en zijn daar trots op.

De schoonheid van de Amsterdamse binnenstad is niet het werk van één geniale architect, maar een collectief project van tal van generaties. Het is een eenheid in verscheidenheid, ontstaan uit het koesteren van een gedeelde grammatica van verhoudingen, proporties, decoraties..