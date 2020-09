Hoe de preek voorafgaand aan een opruimactie van zwerfvuil heeft kunnen klinken

‘Geliefde gemeente,

Zijn wij niet allen zwerfafval? Weggeworpen en voorgoed aan de vergetelheid overgeleverd. Als wij niet opgeraapt worden, blijven wij liggen in de bermen van ons bestaan. Maar o wonder, als we opgeraapt zijn, dan mogen wij op de grote afvalberg toch tot onze bestemming komen. Dan zullen wij als modelchristenen door het leven gaan en in het spoor van de groene heilleer wandelen. We hebben al het andere - dat natuurlijk ook goed is - schade en drek geacht. Opgeraapten worden oprapers en grijpen voortdurend de kansen. Laten we er van zingen: Psalm 56 vers 4 uit de oude berijming, waarvan de beginregel luidt: Gij weet o Heer hoe ’k zwerven moet op aard en daarna de lofzang heffen met het prachtige lied ‘U tilt mij op’.

En na..