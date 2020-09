Thee en radeloosheid

‘Ze kunnen het niet uithouden’, zegt ze en er klinken tranen in haar stem. Ze herhaalt zichzelf nog eens en nog eens, elke keer met de klemtoon op een ander woord. ‘Ze kunnen het niet uithouden.’



Ze is de zeventig ruim voorbij en draagt een witte, pluizige knot als een kroon op haar hoofd. We drinken thee en praten over het leven en de mensen, over de kritiek die ze geven, de ongevraagde raad die ze verstrekken, de pijn die dat oplevert. Het brengt haar tot die droeve en tegelijk zeer kalme vaststelling: ‘Ze kunnen het niet uithouden.’



Wat niet en waarom niet?, denkt mijn hoofd meteen, want mijn hoofd wil alles begrijpen. Waarom is het zo moeilijk om niets te zeggen, niets te verbeteren, niets te adv..