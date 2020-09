Ik houd van inspiratie tot duurzaam leven, maar wooorden over Gods plan leiden mij snel af

Vorige week nam ik het me weer voor: probeer zo weinig mogelijk spullen van plastic in huis te halen. Want leuk dat recyclen, maar uiteindelijk wordt plastic toch afval.

Het werd zaterdag ... Ik kocht een enorm plastic ding, misschien wel groter dan ik ooit heb gehad en zeker groter dan ik ben. Het is een hoge smalle ‘regenton’, geschikt voor mijn stadstuin.

Heel goed: regenwater verzamelen. Dat had eerder gemoeten. Maar wat is uiteindelijk de milieuschade van het keiharde plastic?

Zo tobt een mens wat af. En toen las ik in het Nederlands Dagblad een interview ..