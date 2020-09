President Trump stelde onlangs dat Biden een ander Amerika voorstaat. Niet meer het goede oude ‘land of the free and the home of the brave’, maar een land waar het gepeupel van de straat de goede oude orde verstoort.

Trump beweert vaak onzin, maar in die onzin zit vaak ook iets wat waar is. Juist daarom vindt zijn onzin zoveel aftrek. Amerika zal inderdaad anders worden. Dat is demografisch klip en klaar. De Engelstalige blanken die sinds de onafhankelijkheid de dienst uitgemaakt hebben zijn nu nog een kleine meerderheid. In de volgende generatie is dat voorbij. Dan bestaat de meerderheid uit Afro-Amerikanen, Asio-Amerikanen en Latino’s. Dat zal een totaal ander Amerika betekenen.