Drie keer je bord niet leeg gegeten? Dan word je gezicht geprojecteerd en wordt je openlijk te kijk gezet

Maar de regering houdt het niet bij het aanpraten van een beetje ‘voedselschaamte’. Her en der worden ver strekkende maatregelen genomen. Mensen moeten zich wegen in restaurants, of werkers in kantines worden gefilmd als ze restjes weggooien na het eten. Als je drie keer je bord niet hebt leeggegeten, word je gezicht geprojecteerd en wordt je openlijk te kijk gezet. Restaurants moeten gasten vragen minder te bestellen en in Shanghai worden mensen aangemoedigd voedselverspillers te verklikken.

Eten heeft een bijzondere plek in de Chinese cultuur, en die is gevormd door een geschiedenis van gebrek en hongersnood. In de jaren 50 en 60 stierven er nog tientallen miljoenen mensen door de honger. Dat doet wat met een land. Vier verhaaltjes van ..