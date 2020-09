Heerlijjk, die slachtofferrol. Jerry Falwell kruipt er comfortabel in weg

Zijn vader was een gezaghebbende televisiepredikant. Maar Jerry Falwell junior lijkt eigenlijk meer op zijn opa - een handige ondernemer met niet al te veel principes, vertelde hij vorig jaar aan CNN. Die ging tijdens de drooglegging in de Verenigde Staten (1920-1933) illegaal zelfgestookte jenever verkopen. Ondernemen kan Junior ook. Hij maakte van de armlastige Liberty University een bloeiend bedrijf.

Nu Jerry Falwell is gevallen, heb ik geen behoefte aan een veroordeling of aan de (on)smakelijke details, maar een ding valt wel op: hij heeft in eigen ogen eigenlijk niks fout gedaan. Nou ja, er zijn altijd kleine dingetjes waar..