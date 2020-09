Oude stiltes

Schoorvoetend naar de kerk, zondag. Voor het eerst sinds zes maanden. Een bijzondere ervaring. Het begon al met de toewijzing van de zitplaatsen. Dit werd gedaan door de placeerder, een geheel nieuw ambt, dat met enige mediterrane zwier werd ingevuld. Het was alsof je een voornaam restaurant betrad en door de patron zelf naar je tafeltje werd begeleid.

Vervolgens was er de stilte.

Die moest er ook zijn, in het kader van de opname der gemeente. Dat wil zeggen, de opname in beeld en geluid. Maar het viel me extra op omdat die stilte voor de corona ontbrak. Herrie, gezelligheid en ontmoeting voerden toen de toon, de dominee of ouderling wachtten tot het stil werd. En nu viel die stilte ons zomaar toe. Heerlijk. Meezingen kon niet, rustig luis..