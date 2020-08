Thuiswerken gaat prima, maar digitaal is het niet te doen iemand diep in de ogen te kijken

De schoolvakanties zijn voorbij. We gaan de draad weer oppakken. Al kost het me dit jaar wat extra moeite. Waar ligt dat aan? Mijn werk is interessant. We hadden een leuke vakantie. Thuiswerken gaat goed. We zijn van alle gemakken voorzien en hebben aanspraak aan elkaar.

Na de eerste werkdag weet ik de oorzaak. Normaal zou ik hartelijk op de redactievloer ontvangen zijn door een geïnteresseerde collega van het secretariaat. Nu zwaai ik zelf wat digitaal in het rond. ‘Hallo, ik ben er weer.’

Het is niet zo, dat ik zit te wachten op alle vakantieverhalen van collega’s. Eigenlijk gaat het er simpelweg om dat het leuk is om g..