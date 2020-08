‘Ik wil het recht om zélf mijn kind te besmetten!’ Dit roep ik tijdens een telefoongesprek dat ik voer met de instelling waar mijn kind woont. Vanwege de coronapandemie kunnen we onze zoon maar heel beperkt zien. En dit doet veel met ons én met hem.

Matthijs is negen jaar, heeft klassiek autisme en een verstandelijke beperking en functioneert sociaal emotioneel op het niveau van een eenjarige. Vanwege de complexe begeleiding die hij nodig heeft, kunnen we hem thuis niet meer de benodigde zorg bieden. Het besluit om hem in een instelling te laten wonen, was een heel moeilijke, maar we vinden met vallen en opstaan onze weg en zijn blij met de fijne begeleidsters. We hebben de sleutel van de woongroep en zijn altijd welkom. Regelmatig ga ik ..