Als dijken breken

Versteende tuinen, ze zijn al jaren het normale beeld in veel woonwijken, met name in enkele kustdorpen. Wie kent ze niet, die volledig betegelde plaatsjes, waar geen druppel kostbaar regenwater doorheen komt. Doorslaande verstening is een trend op Twitter. Onder de naam @Onderhoudsarmoe kom je daar de gekste voorbeelden tegen. Het is om de slappe lach van te krijgen. Sommige mensen lijken wel allergisch voor bladgroen. Voorlopig hoogtepunt is een tuintje dat van veraf groen oogt. Het lijkt gras. Maar het zijn duizenden glasscherven. Van kapotgeslagen bierflessen? Insecten moeten haast vleugelkramp krijgen bij het oversteken van die vlaktes.

Het gemak dient de mens. Af en toe de hogedrukspuit erop en klaar ben je. Soms breekt een stenen a..