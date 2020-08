Het mysterie rond de vrouw van Pieter Omtzigt

Dat uitgerekend de vrouw van Pieter Omtzigt een mail kreeg van het CDA waarin ze bedankt werd voor haar stem op Hugo de Jonge is toch vooral ook heel grappig. Want hoewel de partij nu ten lange leste gaat uitzoeken wat er is misgegaan bij de verkiezing van een lijsttrekker, dacht ik meteen; misschien hééft ze wel echt op Hugo de Jonge gestemd. Gewoon omdat ze wilde daar haar Pieter het niet nog drukker zou krijgen. Daar kun je je met zo’n workaholic als Omtzigt wat bij voorstellen. En dat er toen vervolgens in huize Omtzigt een mailtje binnenkwam dat per ongeluk ook manlief onder ogen is gekomen, en dat ze vervolgens met gespeelde verbaasdheid heeft gereageerd dat dit toch echt niet de bedoeling was.

Enfin, dat wordt het volgende onderzoe..