Natuurlijk ging het zondagavond ook over massatoerisme, een thema in het werk van Ilja Pfeijffer. Hij schetste hoe historische plekken hun ‘authentieke’ karakter verliezen door de komst van toeristen die zoeken naar authenticiteit. Een alom bekend proces dat somber kan stemmen. De schrijver legde geen link met Game of Thrones. Die link is er wel. Ik werd er in 2018 mee geconfronteerd. In Noord-Ierland, tijdens een meerdaagse kustwandeling.

Wie gaat wandelen langs Ierse kusten wil overweldigd worden door natuurschoon. Daarvoor kun je beter naar de westkust van het Ierse eiland gaan. Maar Noord-Ierland heeft zeker ook wat te bieden.

Wij liepen met z’n vieren nietsvermoedend langs de Causeway Coast toen in de verte een bus s..