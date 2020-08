Werken we niet allemaal mee aan een systeem dat ontevredenheid voedt?

Waar gezag verdwijnt, ontstaat ruimte. De meeste beroepen waarbij ooit sprake was van natuurlijk overwicht, hebben we uitgehold door onze zucht naar efficiëntie. En we leven in een maatschappij die gericht is op autonomie. Samen leidt dit tot een systeem waarbij we getraind worden in het op onszelf gericht zijn.

Dit brengt mooie dingen mee, zoals zelfontplooiing, aandacht voor minderheden en het controleren van macht. Het is fijn om zaken in twijfel te mogen trekken, mensen te kunnen bevragen op hun handelen en recht te hebben op zelfbeschikking.

De andere kant is dat we hierin knap doorgeslagen zijn. En we doen er allemaal aan mee. De meester mag uitleggen waarom Annabel moet nablijven. Want moeder staat met de SUV aan het schoolhek en mo..