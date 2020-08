Communiceren met het volk lijkt erg lastig voor de overheid

De ellende begon voor Nederland bij het volksfeest in het zuiden de lands. Al gauw werden na het carnaval de eerste coronabesmettingen zichtbaar. Een half jaar later gaan we de volgende fase in. De eerste weken wilde de burger nog wel naar zijn overheid luisteren. Daar is nu de klad ingekomen. Mondkapregels worden nauwelijks opgevolgd. De anderhalve meter heeft veelal plaats gemaakt voor feesten en partijen. En de handhavers gooien vanuit hun onmacht ook maar de handdoek in de ring.

Communiceren met het volk lijkt erg lastig voor het gezag. Tijdens de traditionele persconferentie heeft onze minister-president nog eens een poging gewaagd. Om de gewone meute bij de pandemieles te houden, bediende hij zich van populair taalgebruik en voorbe..