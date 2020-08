Ik ben journalist, maar kantinemedewerker bevalt ook prima

Thuiswerken en studeren. We zijn er helemaal bedreven in geworden. We werken en studeren allemaal maandenlang thuis. En nog steeds. Het is leuk de verschillen te ontdekken.

Ons huis is ruim. Als we zouden willen, zou iedereen zich in een kamer met computer en goede wifi kunnen opsluiten. Bij de een werkt dat. Bij mij niet. Ik werk het beste met wat reuring om me heen.

En daarom werk ik in de woonkamer. Die lijkt het meeste op de kantoortuin die ik gewend ben. De kat wil aandacht, de pakketbezorger belt aan, huisgenoten komen wat eten of drinken.

En als er iemand anders besluit ook lekker beneden te gaan zitten - zoals nu in vakantietijd - pak ik mijn koptelefoon erbij om me af te sluiten. Voor een videogesprek zoek ik een rustig plekje op.