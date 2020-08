Filosofische lessen voor deze tijd

We leven in een verwarde wereld, waarin we steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Hoe voorkom je dat je geest hierdoor gedomineerd raakt? Leer van de filosofen. Acht levenslessen.

1. Je gaat de wereld nooit volledig begrijpen

Er is geen winnende filosofie. Je moet filosofen niet met elkaar laten concurreren, maar ze begrijpen als aanvulling van elkaar. De werkelijkheid is te complex voor een winnende totaalvisie. Het relativerende inzicht waarmee Kant de filosofie in de achttiende eeuw diepgaand op zijn kop zette: wij zijn geen objectieve, neutrale buitenstaanders. Nee, wij zijn als mens in deze wereld geworpen en staan in verbinding met deze wereld als onderdeel ervan. Zoals de hele werkelijkheid op organische wijze verbonden is, vo..