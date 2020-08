Middel en kwaal

Toen we halverwege maart werden vastgezet in onze huizen, dachten we dat het met een maandje wel weer los zou gaan. We zetten onze afspraken, plannen en dringende behoeften een poosje in de ijskast en ontdekten na een paar weken dat thuis zijn ook rust bracht. Nog nooit beleefden we zo bewust het aanbreken van de lente, het groeien en bloeien van de nabije natuur in straten en tuinen. We genoten van onverwachte bijeffecten: meer tijd met onze gezinnen en de voordelen van thuiswerken. De nadelen ondergingen we lijdzaam en geduldig. Het was voor het goede doel, we voelden het zwaard van Damocles met de naam Corona boven het hoofd van ons en onze kwetsbare dierbaren hangen en deden daarom wat van ons werd gevraagd, zelfs als het onze baan k..

