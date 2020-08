Een paar speldenprikken vanuit een andere hoek kunnen geen kwaad

Als ergens op de wereld iets gebeurt dat het begripsvermogen te boven gaat, duiken er altijd complottheorieën op. Geen wonder dat onze tijd voeding geeft aan zulke gedachten. Een virus dat de hele wereld ontregelt: daar moet een complot achter zitten. Een van de eerste reacties was trouwens die van de ontkenning. Er was geen virus en als het er wél was, was het ‘niet eens half zo gevaarlijk als de gewone griep’. Dat mensen die met de dramatische gevolgen van Covid-19 geconfronteerd werden, daar heel anders over denken, wordt door ‘corona-sceptici’ genegeerd.

Dat ze zo ziek werden lag niet aan corona, ze hadden iets anders onder de leden. Kortom: geen gevaarlijke ziekte, maar toch worden er over de hele wereld zware maatregelen genom..